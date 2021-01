Dopo una pausa più lunga del solito, torna su Raidue con una nuova edizione Stasera tutto è possibile, il programma di successo il cui format “Anything Goes” è stato distribuito in numerosi Paesi. Per la seconda volta alla guida dello show, registrato dall’Auditorium Rai di Napoli, c’è Stefano De Martino.

Ma da quante puntate è composto Stasera tutto è possibile 2021? In tutto, le puntate registrate (o in fase di registrazione) sono otto. Dopo il debutto in onda di martedì sera, tutte le altre andranno in onda di lunedì. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda il 1° marzo.

Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, nel corso delle puntate ritroveremo i giochi “classici” che in questi anni hanno conquistato il pubblico, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, così come Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz.

Ma ci saranno anche sfide nuove, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione destreggiandosi tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità. Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

Novità anche per quanto riguarda il cast: nel gruppo che ogni settimana giocherà sul palco ci saranno degli ospiti fissi, ovvero Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Oltre a loro, puntata dopo puntata, si alterneranno altri ospiti, che si metteranno alla prova e contribuiranno a far ridere il pubblico.