Stasera tutto è possibile 2021, programmazione: quando va in onda?

Dopo l’ottima partenza della prima puntata (con 2,5 milioni di telespettatori ed il 12,1% di share), Stasera tutto è possibile 2021 è sparito dal palinsesto di Raidue. La seconda puntata, prevista per il 18 gennaio, non è infatti andata in onda, così come non andrà durante il resto della settimana.

Come mai? Nessuna cancellazione, ovviamente: Raidue ha preferito mandare in onda, lunedì, uno speciale del Tg2 Post dedicato alla crisi di Governo. La rete ha così deciso di far slittare la seconda puntata del programma condotto da Stefano De Martino al 26 gennaio.

Da lì, la trasmissione andrà in onda sempre di martedì sera. Il programma, quindi, slitterà la sua conclusione al 16 marzo. Le puntate sono già state registrate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, prevedendo un maggior numero di giochi che non richiedono contatti tra le persone.