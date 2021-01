Nuova puntata, questa sera, 26 gennaio 2021, alle 21:20 su Raidue, Stasera Tutto é Possibile, nuova edizione del divertente varietà che arriva dalla Francia e che ha conquistato l’Italia fin dalla prima edizione. A condurre le nuove puntate, per la seconda volta al timone dello show, è Stefano De Martino.

Anche in questa edizione un gruppo di personaggi famosi si mette in gioco con alcune prove -senza punteggi e classifiche- per divertirsi e divertire il pubblico. Giochi legati alla musica, al ballo e, soprattutto, alla Stanza Inclinata, una gag da improvvisare su un piano inclinato di 22,5 gradi, che rende il tutto più complicato. Tra gli altri giochi previsti, Segui il labiale, Serenata Step, Stammi dietro dance, Speed quiz, Do re mi fa male, Spot tarok, Grande brivido, Cover Step, Decollo immediato, Dental Step e Mimo senza fili.

Stasera Tutto è Possibile 2021, seconda puntata

Nella seconda puntata del 26 gennaio 2021, oltre agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Mara Venier, ci saranno anche Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de Il Collegio, e Jenny De Nucci. Con loro l’immancabile mascotte di Stasera tutto è possibile, tanto amato da grandi e piccini: il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Il tema della puntata sarà “Kids”.

Stasera tutto è possibile 2021, streaming

E’possibile vedere Stasera tutto è possibile in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.