Squadre Ciao Darwin 23 febbraio 2024: chi è Madre Natura (gallery)

Stasera, venerdì 23 febbraio 2024, in prima serata su Canale5 va in onda la decima e ultima puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

Le due squadre

La sfida dell’ultima puntata è Darwin Giovanni 8.7: i migliori della nona edizione vs Darwin Story: i protagonisti indimenticabili delle passate stagioni.

Preparatevi a una serata di risate e ironia, con sfide esilaranti e prove semiserie che metteranno alla prova i concorrenti. Capitano Alex Belli contro la ex-hostess e conduttrice radiofonica Daniela Martani: chi avrà la meglio?

La giuria? 200 persone del pubblico, pronte a decretare la squadra vincente con i loro voti. Nel corso della serata, saranno assegnati i Darwin di Donatello alle eccellenze di tutte le edizioni:

Miglior Look

Premio Faccia Tosta

Miglior Perfomance

Miss Darwin

Ciao Darwin 23/2: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima e nona puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda e quinta puntata la modella australiana Sarah Shaw, in terza e quarta la modella rumena Andreea Sasu. La sesta puntata invece ha visto l’ingresso di un uomo, ovvero Padre Natura Lukasz Zarazowski, un modello polacco. Nella settima e ottava abbiamo trovato Orian Ichaki, modella israeliana 26enne dai capelli biondi e gli occhi azzurri. Vediamo tutti nella gallery subito sopra.

Madre e Padre Natura della decima puntata sono stati annunciati: saranno Madre Natura Orian Ichaki e Padre Natura Lukasz Zarazowski, che saranno presenti in studio per dare un tocco di sensualità al programma.