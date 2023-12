Squadre Ciao Darwin 1 dicembre 2023: chi è Madre Natura

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, venerdì 1 dicembre 2023, in prima serata su Canale5 assisteremo alla seconda puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». La puntata prevede lo scontro tra cantanti Melodici e Trapper. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Sal Da Vinci e Grido.

Chi è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci è il nome d’arte del noto cantante e attore Salvatore Michael Sorrentino, italiano con cittadinanza americana. Nato a New York il 7 aprile 1969, ha la suo attivo anche un Festival di Sanremo con la canzone Non riesco a farti innamorare, arrivata al terzo posto. È attualmente in tour al Parioli di Roma: qui date e biglietti.

Chi è il trapper Grido

Grido è un componente storico dei Gemelli Diversi, nonché collaboratore degli Articolo 31, anche perché si tratta del è il fratello minore del celebre frontman J-Ax. Il suo vero nome all’anagrafe è Luca Paolo Aleotti, nato a Milano il 30 marzo 1979. È conosciuto anche come Weedo,

Ciao Darwin 1/12: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia (la vediamo nella foto sopra). Per quanto riguarda la seconda puntata di venerdì 1 dicembre 2023 si tratta invece di…

