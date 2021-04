Sotto Copertura 2 – La cattura di Zagaria, quante puntate sono? La trama

Raiuno prosegue con la fiction al sabato sera: così, dal 17 aprile 2021, va in onda Sotto Copertura 2-La cattura di Zagaria, fiction già andata in onda nel 2017 e che ora viene riproposta dopo aver mandato in onda il film-tv che ha fatto da prima stagione.

Ma da quante puntate è composto Sotto Copertura 2? La versione originale andata in onda quasi quattro anni fa era composta da otto episodi per quattro prime serate. Per questa versione, invece, sono previste tre puntate per altrettante settimane: l’ultima puntata, quindi, a meno che no ci siamo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 1° maggio.

Sotto Copertura 2, la trama

La serie prende il via poco dopo la cattura di Iovine (Guido Caprino) da parte di Michele Romano (Claudio Gioè) e della sua squadra, formata da Carlo (Antonio Folletto), Salvo (Antonio Gerardi) ed Arturo (Simone Montedoro). Il gruppo, però, viene richiamato subito al lavoro per catturare il boss Michele Zagaria (Alessandro Preziosi).

Quest’ultimo si trova nascosto in un bunker a Casapesenna, sotto l’abitazione in cui vive Claudia Ventriglia (Bianca Guaccero), sposata con Domenico (Francesco Colella) e madre di Giulia (Marcella Spina) e Benedetta (Fabiola Balestriere). Romano ed il suo gruppo iniziano ad indagare, affiancati a due nuovi ingressi, il Vicequestore di Vicenza Francesco Visentin (Matteo Martari) e Laura Riccio (Giulia Fiume), agente scelto specializzata in sistemi informatici e metodi di spionaggio elettronico.

Mentre deve vedersela con alcune divergenza con Visentin, Romano deve anche affrontare le accuse di favoreggiamento alla camorra che mettono in dubbio la sua affidabilità in particolare agli occhi di Carlo. Mentre Claudia vive con paura la consapevolezza di nascondere un boss, Zagaria fa arrivare da Barcellona Agata Farina (Alejandra Onieva), di cui ha mantenuto gli studi e che vuole si occupi dei suoi affari.

Agata non sa con chi ha a che fare e pian piano si renderà conto di chi ha davanti. La giovane intreccerà anche una relazione proibita con Nicola Sasso (Erasmo Genzini), giovane da sempre fedele a Zagaria che si invaghisce di lei nonostante il boss gli abbia vietato di frequentarla. La serie, così, racconta il lavoro che ha portato alla cattutra di Zagaria, avvenuta dieci anni fa.