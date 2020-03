Sospeso Ballando con le stelle 2020, quando va in onda?

L’emergenza Coronavirus crea un nuovo spostamento di palinsesto, e questa volta si tratta di uno dei più significativi, dato che va a toccare il sabato sera di Raiuno. Stando a quanto rivela TvBlog, infatti, Raiuno avrebbe deciso di sospendere momentaneamente Ballando con le stelle, la cui quindicesima edizione sarebbe dovuta partire il 28 marzo 2020.

Invece, la situazione che sta di fatto bloccando tutto il Paese ha costretto anche la produzione Ballandi ad interrompere i preparativi per la prima puntata. Non rivedremo, per ora, Milly Carlucci, la giuria, Paolo Belli e la sua orchestra, i ballerini e soprattutto i concorrenti (il cast era in via di definizione in questi giorni).

Quando andrà in onda, quindi, Ballando con le stelle 2020? Sempre secondo TvBlog, l’ipotesi più plausibile è la messa in onda dopo Pasqua, con la speranza che l’emergenza per allora sia rientrata. Difficile rimandare il programma a settembre, dal momento che la scenografia al Foro Italico, da dove va in onda la trasmissione, è già pronta. Nei giorni scorsi la Carlucci aveva spiegato di aver modificato il regolamento del programma, permettendo alle coppia in gara di ballare a dovuta distanza.