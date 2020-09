Lina Sastri: Ballando 26 settembre 2020 (video e gallery)

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 26 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dalla grande attrice e cantante Lina Sastri e dallo storico e sempre apprezzato ballerino Simone Di Pasquale. La coppia ha ballato un Paso Doble sulle note del brano Maruzzella di Renato Carosone.

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Finalmente questa settimana la Sastri è stata apprezzata come meritava (e avrebbe meritato anche la settimana scorsa). Una performance molto sentita, grintosa, ben fatta. Il voto totale della coppia è stato di 33 punti.

A voi il video dell’esibizione di Lina Sastri e Simone Di Pasquale di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

"Devo superare quel blocco che mi fa paura e non mi fa danzare. È difficile per me, speriamo di riuscirci." ✨#LinaSastri @SimoneDeep #BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/0a4if2UmTa

— BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 26, 2020