Sorelle, ultima puntata: come finisce?

Essendo andata in onda già nel 2017, di Sorelle, la fiction di Raiuno con Anna Valle, Giorgio Marchesi, Ana Caterina Morariu e Loretta Goggi in onda in replica dal 21 luglio 2020, si conosce già la trama ed anche il finale. E’ quindi possibile sapere cosa ne sarà della protagonista Chiara Silani (la Valle), tornata a Matera per aiutare la madre Antonia (la Goggi) e scoprire che fine abbia fatto la sorella Elena (la Morariu), scomparsa misteriosamente.

Ovviamente, se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura dell’articolo.

Sorelle, come finisce?

Chiara, dopo aver ottenuto il Dna del vicesindaco Martino Siniscalchi (Edoardo Velo) ed aver scoperto che è il padre di Giulio (Niccolò Calvagna), uno dei figli di Elena, lo accusa di essere l’assassino della sorella, forte anche del fatto che sua moglie Margherita (Laura Mazzi) sia stata ricoverata due volte in ospedale a causa delle violenze di lui.

L’uomo viene così arrestato, permettendo a Chiara e Roberto (Marchesi) di riavvicinarsi, nonostante Daniele (Alessio Vassallo) continui a sospettare di lui. Mentre Silvia (Irene Ferri) partorisce e si trasferisce con Nando (Nando Irene) a Parma, Chiara può dirsi soddisfatta.

Riprendendo il computer di Antonia, che era danneggiato ed ora è stato riparato, Chiara trova però dei video girati da Elena in cui la si vede mentre minaccia Roberto di rivelare a tutti il fatto che ha acquistato la sua laurea se non lascerà in pace lei ed i suoi figli.

La protagonista ricorda che l’uomo ha dei trascorsi da violento e decide di tendergli una trappola: lo invita nella cava di tufo e lo accusa di essere l’assassino di Elena. Roberto non solo confessa, ma cerca anche di uccidere Chiara, che viene salvata da una visione di Elena, che le permette di colpire l’uomo.

Roberto viene così arrestato, chiudendo il caso. Chiara, profondamente cambiata, decide di restare a Matera con Daniele, con cui ha iniziato una relazione, e crescere Giulio, Marco (Leonardo Della Bianca) e Stella (Aurora Giovinazzo) insieme ad Antonia.