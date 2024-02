Sento la terra girare con Teresa Mannino stasera su NOVE

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sempre sull’onda del successo di Sanremo, dove è stata co-conduttrice in una serata, Teresa Mannino sarà nuovamente protagonista su Nove stasera, martedì 27 febbraio 2024, alle ore 21,25. Il suo spettacolo si chiama Sento la terra girare.

Sento la terra girare – Teresa Mannino

Teresa Mannino esce da un armadio dove è rimasta chiusa per diversi anni. Il mondo che si ritrova davanti è completamente cambiato: l’asse terrestre si sta spostando, le stagioni non sono più quelle di una volta, gli animali si estinguono a ritmo allarmante e la plastica invade gli oceani.

Sconvolta da questi cambiamenti, Teresa cerca di capire cosa sia successo e come sia possibile che nessuno se ne sia accorto. Con la sua ironia pungente e il suo sarcasmo graffiante, la comica siciliana affronta temi come l’inquinamento, il riscaldamento globale, l’estinzione di massa e l’indifferenza della società di fronte a questi problemi.

Nel corso dello spettacolo, Teresa Mannino ci porta in un viaggio attraverso le sue riflessioni, le sue paure e le sue speranze per il futuro. Ci fa ridere, ma ci fa anche riflettere su come le nostre scelte quotidiane possano avere un impatto significativo sul pianeta.

“Sento la terra girare” è uno spettacolo divertente, intelligente e provocatorio che ci invita a guardare il mondo con occhi nuovi e a fare la nostra parte per proteggerlo.

Alcune riflessioni emerse dallo spettacolo:

La superficialità con cui trattiamo la Terra e le sue risorse.

L’impatto del nostro stile di vita sull’ambiente.

L’importanza di cambiare le nostre abitudini per salvare il pianeta.

Il ruolo dell’individuo nel contrastare il cambiamento climatico.

Lo spettacolo non offre soluzioni definitive, ma ci lascia con una domanda importante: cosa possiamo fare per cambiare le cose?