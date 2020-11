Riaccendiamo i Fuochi: La Vecchia Osteria del Gelsomino di Roma (streaming)

Lunedì 9 novembre 2020 è andata in onda la terza puntata della prima stagione di Riaccendiamo i Fuochi, programma trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy.

La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La puntata vede protagonista La Vecchia Osteria del Gelsomino di Roma, un locale gestito dai coniugi Tiziana e Lorenzo in crisi per l’emergenza Covid che di fatto quasi azzerato la clientela dei turisti stranieri. L’infiltrato è lo chef Arcangelo Dandini.

Riaccendiamo i Fuochi in Streaming: La Vecchia Osteria del Gelsomino

Dove si trova la Trattoria La Vecchia Osteria del Gelsomino

La Vecchia Osteria del Gelsomino si trova in Via del Gelsomino 68 a Roma.