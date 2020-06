Rosy Abate 2, il cast

Alleati e nemici affolleranno Rosy Abate 2, la fiction di Canale 5 in onda in replica dal 28 giugno 2020. Al centro, ovviamente, il personaggio interpretato da Giulia Michelini, che già fece suo in Squadra Antimafia, di cui Rosy Abate è lo spin-off.

Alcuni nomi del cast sono già comparsi nella prima stagione, mentre per altri è un debutto nella fiction, il cui riscontro di pubblico, anche in questa seconda stagione, è stato molto buono, superando sempre i 3 milioni di telespettatori. Conosciamo meglio, quindi, il cast di Rosy Abate 2.

Rosy Abate 2, cast: Giulia Michelini

Giulia Michelini è Rosy Abate, protagonista della serie. Nella seconda stagione la vediamo uscire dalla prigione dove ha scontato sei anni di pena, decisa a rivedere il figlio Leonardo (Vittorio Magazzù). Nel farlo, però, dovrà spostarsi a Napoli e cercare di allontanare il giovane dalle cattiva compagnie.

