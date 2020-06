Rosy Abate 2, quante puntate sono?

Torna in replica Rosy Abate 2, la fiction di Canale 5 in onda dal 28 giugno 2020. Spin-off di Squadra Antimafia, la fiction vede nuovamente Giulia Michelini vestire i panni della protagonista, una donna che, come nella prima stagione, è alla ricerca del figlio.

Ma da quante puntate è composto Rosy Abate 2? Anche la seconda stagione è formata da cinque puntate, tutte in onda la domenica sera. Il finale di stagione, quindi, sarà il 26 luglio.

Rosy Abate 2, trama

La seconda stagione parte sei anni il finale della prima. Rosy è uscita di prigione e si mette alla ricerca del figlio Leonardo (Vittorio Magazzù), nel frattempo diventato adolescente e trasferitosi a Napoli. La protagonista, così, decide di raggiungerlo.

A Napoli, però, scopre che Leonardo sta frequentando delle brutte compagnie e che si è innamorato di Nina Costello (Maria Vera Ratti), figlia di Antonio (Davide Devenuto), potente uomo d’affari in odore di camorra. Rosy dovrà quindi salvarlo dagli errori commessi da lei stessa, mentre l’ispettore Bonaccorso (Mario Sgueglia) si metterà sulle tracce di Leonardo e di sua madre.