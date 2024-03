Rischiatutto 70, ospiti puntata del 9 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Dopo lo speciale andato in onda il 3 gennaio scorso in occasione del compleanno della Rai, torna con due nuove puntate Rischiatutto 70, il revival dello storico quiz per festeggiare i 70 anni della tv, in onda su Raiuno.

Carlo Conti, alfiere del piccolo schermo, riprende lo schema del primo appuntamento, utilizzando il “motore” di un programma-simbolo della Rai, il gioco del Rischiatutto di Mike Bongiorno appunto, la cui forza è rimasta inalterata nel tempo.

Rischiatutto 70, ospiti 9 marzo 2024

Nella seconda serata del 9 marzo 2024, dalle 21:25, i protagonisti che giocheranno con Conti e il pubblico in studio e da casa, saranno divisi in tre coppie di concorrenti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna. Nella terza cabina, i vincitori della prima puntata andata in onda una settimana fa, Piero Chiambretti e Nino Frassica.

Rischiatutto 70, il programma

I concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande, gli inserti audio e video, tutto contribuirà a fare del programma una grande festa, in una girandola di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità presenterà, ricorderà e commenterà quanto di meglio e di più significativo la Rai ha prodotto in questi suoi primi 70 anni di vita.

Le “materie” e le domande del tabellone spazieranno da “i varietà” a “sceneggiati e fiction”, a “comicità”, passando per la musica, i programmi più importanti (Canzonissima, Fantastico, Sanremo) e quelli che hanno lasciato tracce indelebili (Carosello, Indietro Tutta), e poi quiz, la scienza di Piero e Alberto Angela, i cartoni di Rai Gulp e il grande sport; insomma, per usare un vecchio slogan, “tutto quanto fa Rai”. Chiedendo sin da ora scusa agli esclusi.

La scenografia a led multiscena e i video che accompagneranno alcune domande permetteranno di rivivere le atmosfere dei programmi, e gli ospiti a sorpresa commenteranno con le loro emozioni ciò di cui sono stati protagonisti o testimoni, per arricchire un’esperienza sicuramente gratificante per tutti i telespettatori.

Rischiatutto 70 è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis ed Antonio Miglietta. Scenografia di Riccardo Bocchini. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. Regia di Maurizio Pagnussat.