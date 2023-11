Ricette d’Italia – Piatti in tavola è un programma televisivo italiano di genere culinario, talent show e game show, in onda con la prima stagione su Real Time dal 4 settembre 2023, dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time, per la conduzione di Benedetta Rossi.

Il programma vede protagonisti quattro cuochi non professionisti, che competono con le loro ricette di famiglia per vincere la possibilità di entrare a far parte del grande ricettario di Ricette d’Italia. A valutare i piatti, gli chef Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio e un giudice d’onore in ogni puntata.

Il programma è diviso in due fasi:

La fase di preparazione, in cui i concorrenti hanno a disposizione 60 minuti per preparare la propria ricetta. La fase di degustazione, in cui i giudici assaggiano i piatti e assegnano un punteggio da 1 a 5. Al termine di ogni puntata, il concorrente con il punteggio più basso viene eliminato.

Il vincitore del programma, decretato dal voto dei giudici, riceve un premio in denaro e la possibilità di vedere la propria ricetta pubblicata nel grande ricettario di Ricette d’Italia.

Ricette d’Italia – Piatti in tavola: puntate, date e orari

Ricette d’Italia – Piatti in tavola va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time (subito dopo il preserale). Qui su Discovery+ potete rivedere tutte le puntate in streaming.