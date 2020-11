Riaccendiamo i Fuochi: Trattoria Emanuela di Milano (streaming)

Mercoledì 18 novembre 2020 è andata in onda la quarta puntata della prima stagione di Riaccendiamo i Fuochi, programma trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy.

La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La seconda puntata vede protagonista la Trattoria Emanuela di Milano, un locale teoricamente specializzato in cucina pugliese della quale però non è rimasta alcuna traccia. E infatti questo sarà il primo obiettivo dichiarato di Panella: ridargli un’identità. L’infiltrato è Andrea Grignaffini, critico gastronomico del gruppo L’Espresso.

Riaccendiamo i Fuochi in Streaming: Trattoria Emanuela

Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Il primo impatto con un ristorante è fondamentale, soprattutto se vuole comunicare la sua vera anima. E qui c’è molto lavoro da fare.@panellafra dovrà aiutare la Trattoria Emanuela nella prossima puntata di #RiaccendiamoIFuochi, mercoledì alle 21.25 sul #Nove. pic.twitter.com/CWS4JmMfOw — NOVE (@nove) November 16, 2020

Dove si trova la Trattoria Emanuela

La Trattoria Emanuela si trova in Via Carlo Torre, 5, a Milano (zona Navigli.)