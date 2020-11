Riaccendiamo i Fuochi: Pizzeria A’ Tarantella di Milano (streaming)

Mercoledì 25 novembre 2020 è andata in onda la quinta puntata della prima stagione di Riaccendiamo i Fuochi, programma trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy.

La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La quinta puntata vede protagonista la Pizzeria A’ Tarantella di Milano, un locale gestito da Ciro Esposito, che da pizzaiolo sotto gli altri si è messo in propprio. Panella è stato chiamato dall’amico e collega Franco, nella speranza di rilanciare un locale in crisi. L’infiltrato è Bernardo Toccafondi, social media manager di Eataly Net.

Riaccendiamo i Fuochi in Streaming: Pizzeria A’ Tarantella

Dove si trova la Pizzeria A’ Tarantella

La Pizzeria A’ Tarantella si trova in Via Guido Mazzali, 5. 20132 Milano (zona Piazzale Udine)