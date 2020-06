Restaurant Swap – Cambio ristorante su NOVE: puntate, orari e streaming

Restaurant Swap – Cambio ristorante è un programma tv della categoria talent che debutta stasera 11 giugno 2020 in chiaro su Nove, e solo per la prima puntata in contemporanea anche su Dmax e Real Time. Il meccanismo è semplice e collaudato già in altri ambiti: due ristoranti si scambiano lo chef che dovrà impostare il suo metodo di lavoro con lo staff che troverà e soddisfare il giudice Gino D’Acampo che deciderà il vincitore con un voto tra 1 e 10, assegnandogli il premio in denaro da investire nell’attività.

Restaurant Swap – Cambio ristorante – Orari e Canale

Il programma va in onda a partire da giovedì 11 giugno alle ore 21,30 su NOVE (canale 9 del digitale terrestre) e dura circa un’ora e 10 per terminare intorno alle 22,40. È prevista una replica al sabato alle ore 18,30.

Chi è Gino D’Acampo

Il conduttore e giudice di Restaurant Swap – Cambio ristorante è lo chef partenopeo Gino D’Acampo. Si tratta di una star della scena della ristorazione internazionale, che ha fatto successo in particolare in Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia dove è proprietario di più di 50 ristoranti, oltre ad aver scritto 17 libri di cucina. Gino D’Acampo ha inoltre in preparazione i programmi “Gino, Fred e Gordon” (su Dplay Plus dal 2 luglio) e “Gino cerca Chef” che vedremo su Nove nella prossima stagione.

Restaurant Swap – Cambio ristorante – Puntate

È possibile rivedere in streaming le puntate di Restaurant Swap – Cambio ristorante sul Portale Dplay a questo link. Subito sotto trovate il resoconto e lo streaming di ogni singola puntata.

Puntata 1 – Napoli