Cambio ristorante su NOVE: Napoli (streaming)

Giovedì 11 giugno 2020 è andata in onda la prima puntata della prima stagione di Restaurant Swap – Cambio ristorante, come sempre condotto dallo chef partenopeo Gino D’Acampo che svolge anche la funzione di giudice unico. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) ogni giovedì alle ore 21,20.

La formula è quella dello scambio di ristoranti tra due chef che dovranno lavorare con gli staff rivali. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata ambientata a Napoli troviamo Salvatore, un oste vecchio stampo e Sasy, alla ricerca dell’innovazione. Alla fine la vittoria è andata a…

Cambio ristorante in Streaming: Napoli

