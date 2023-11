Reazione a catena, la puntata di oggi, 19 novembre 2023, non va in onda

Niente catene e niente intese vincenti, almeno su Raiuno. La puntata di oggi, domenica 19 novembre 2023, di Reazione a Catena non va infatti in onda come inizialmente previsto. La decisione è dovuta allo spostamento sulla rete ammiraglia Rai di un evento sportivo molto atteso.

Su Raiuno, infatti, dalle 18:00 andrà in onda la finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un appuntamento storico per il tennis italiano, che la Rai ha voluto valorizzare spostandolo da Raidue (dove era inizialmente previsto) a Raiuno.

Così facendo, però, è dovuto cambiare il palinsesto: la gara comincia infatti alle 18:00, motivo per cui la puntata di oggi di Da Noi A Ruota Libera con Francesca Fialdini durerà di meno rispetto al previsto (e avrà solo un’ospite, Selvaggia Lucarelli).

Alle 18:45, quindi, per permettere di continuare a trasmettere la partita, salta anche il quiz condotto da Marco Liorni, che tornerà in onda regolarmente già domani, lunedì 20 novembre. Ma attenzione: chi non volesse perdere la sua dose quotidiana di giochi di parole potrà vedere la puntata la cui messa in onda era prevista per oggi in esclusiva su RaiPlay, dove sarà caricata regolarmente.