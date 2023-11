Da noi a ruota libera, ospiti puntata 19 novembre 2023: Selvaggia Lucarelli, Claudia Pandolfi, Giacomo Giorgio e Diego dalla Palma

Oggi, domenica 19 novembre 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la decima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella decima puntata, in studio Selvaggia Lucarelli, scrittrice, blogger, conduttrice in tv e in radio, anche in questa stagione sta rivestendo il ruolo di giurata in Ballando con le stelle.

Presenti anche Claudia Pandolfi, Giacomo Giorgio ed Emanuele Di Stefano, protagonisti di Noi siamo leggenda, il nuovo teen drama che arriva su Raidue dal 22 novembre, diretto da Carmine Elia (Mare fuori, La porta rossa) che racconta le storie di un gruppo di adolescenti fuori dal comune, con i loro problemi e le difficoltà che devono affrontare nel diventare adulti e Diego dalla Palma, esperto di make up, imprenditore e personaggio tv, ha debuttato a teatro con lo spettacolo da lui scritto e interpretato “Bellezza imperfetta – Fra vacche e stelle”.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.