Quelli che il calcio, gli ospiti dell’8 marzo 2020

Oggi, domenica 8 marzo 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti. Presenti Enrico Bertolino, Andrea Di Marco, Fabrizio Biasin, Francesca Fantauzzi, Adriano Panatta e Gaia Sabbatini. In collegamento da Roma ci sarà Enrico Lucci, che testimonierà una reunion delle ragazze di Non è la Rai, mentre a Napoli ci saranno Biagio Izzo e Patrizio Rispo.

Non mancheranno le imitazioni di Antonio Ornano, che sarà Roberto Burioni, di Ubaldo Pantani, che sarà Massimo Giletti, e di Brenda Lodigiani che sarà Diletta Leotta e Sveva Sagramola. Toni Bonji, invece, proporrà l’agente Mormora.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi (a porte chiuse), per l’anticipo Parma-Spal ci saranno Michela Coppa ed Igles Corelli; per Sampdoria-Verona ci sarà Dario Vergassola ed Eva Grimaldi, mentre per Milan-Genoa sarà presente Francesco Mandelli.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.