Quelli che il calcio, gli ospiti del 6 gennaio 2020

Oggi, lunedì 6 gennaio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia indagheranno sul nuovo decennio appena cominciato con gli ospiti in studio, ovvero Mara Maionchi, Giorgia Cardinaletti, Adriano Panatta, Maurizio Bousso (tra i protagonisti di “Tolo Tolo”), Antonio Caprarica, Marta Pagnini, Antonio Picci e l’astrologo Simon and the Stars.

Enrico Lucci, invece, sarà in collegamento da Roma, per scoprire come festeggiano la Befana i nostri amici a quattro zampe, mentre Melissa Greta Marchetto introdurrà gli ospiti musicali, ovvero gli Ex-Otago, che canteranno “Scusa”, che anticipa il live di febbraio. Non mancherà, inoltre, Ubaldo Pantani con l’imitazione di Mario Giordano.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, per Bologna-Fiorentina ci saranno Lorenzo Baglioni ed Albi e Lodo de Lo Stato Sociale; il comico Max Pisu seguirà con Giulia Coppini la partita Juventus-Cagliari, Omar Fantini e Benedetta Mazza saranno gli inviati di Atalanta-Parma, per Milan-Sampdoria ci sarà la Tribuna Politica, con protagonisti il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’ex ministro della difesa Roberta Pinotti.

Quelli che il calcio 2019, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.