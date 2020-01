Quelli che il calcio, gli ospiti del 26 gennaio 2020

Oggi, domenica 26 gennaio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti, come Francesco Paolantoni, Enrico Bertolino, Eleonora Boi, Adriano Panatta e Milena Baldassarri. Bruno Pizzul, invece, seguirà la giornata di campionato dalla sua casa in Friuli.

Enrico Lucci, invece, sarà in collegamento dall’Umbria, per seguire una fiera dedicata agli sposi, mentre Melissa Greta Marchetto introdurrà l’ospite musicale, ovvero Shade, che si esibirà il suo ultimo singolo, “Allora ciao”.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, per l’anticipo Inter-Cagliari ci saranno Davide Oldani e Giulia Coppini; per Verona-Lecce saranno presenti Damiano Cunego ed Antonio Caprarica; per Parma-Udinese presenti Michela Coppa e Ruggero dei Timidi; Sampdoria-Sassuolo sarà seguita da Corrado Tedeschi e Francesca Fantuzzi; per Lazio-Roma, infine, Anna Falchi e Francesca Brienza.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.