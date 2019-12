Quelli che il calcio, gli ospiti del 22 dicembre 2019

Oggi, domenica 22 dicembre 2019, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia faranno un po’ di esercizio fisico prima delle feste con la campionessa di ciclismo Vittoria Bussi, sotto lo sguardo dell’ex tennista Corrado Barazzutti. Filippa Lagerback, invece, racconterà come si festeggia il Natale in Svezia, mentre Enrico Lucci sarà in collegamento da Roma con Solange per gli ultimi regali.

In studio, anche Max Giusti, Giorgia Cardinaletti, Omar Fantini e Francesca Fantuzzi. Melissa Greta Marchetto, invece, introdurrà gli ospiti musicali, ovvero Raf ed il figlio Samuele, in arte D’Art, che canteranno il loro singolo “Samurai”.

Non mancheranno, inoltre, le imitazioni di M¥ss Keta di Brenda Lodigiani, di Rino Gattusto fatta da Ubaldo Pantani e di Georgina Rodriguez di Liliana Fiorelli.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, per Atalanta-Milan ci saranno Giampaolo Bellini e Dan Peterson, Lecce-Bologna sarà commentata da Ernesto Chevanton e Davide Cassani; Parma-Brescia, sarà affidata alla tribuna politica formata dall’onorevole Gian Marco Centinaio e dall’assessore lombardo Viviana Beccalossi, mentre per la Serie D Roberta Giarrusso seguirà Palermo-Troina.

Quelli che il calcio 2019, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.