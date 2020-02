Quelli che il calcio, gli ospiti del 9 febbraio 2020

Oggi, domenica 9 febbraio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti, come Sara Piccinini, Dario Vergassola, Adriano Panatta, Pilar Fogliati e Francesco Paolantoni. La sfida della settimana vedrà un allenamento ad alta intensità con protagonista la pallavolista Stefania Osaka e le tennistavoliste azzurre Gaia Monfardini e Ling Wen Tan. Proprio queste ultime, inoltre, si sono recate in un ristorante cinese con il signor Opisso, per sconfiggere i pregiudizi legati al Coronavirus.

Da Garmish, in Germania, invece, ci sarà in collegamento Francesca Brienza, per seguire le sciatrici della Nazionale Marta Bassino, Sofia Goggia e Federica Brignone. In collegamento da casa sua, invece, Costantino Della Gherardesca. Enrico Lucci sarà invece a Sanremo, dove ha cercato di avvicinare i protagonisti del Festival.

Non mancheranno le imitazioni di Ubaldo Pantani, che proporrà l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, di Brenda Lodigiani, che sarà Diletta Leotta e Liliana Fiorelli, che darà volto ad Elettra Lamborghini. L’ospite musicale, introdotto da Melissa Greta Marchetto, sarà invece Max Pezzali.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, Patrizio Rispo ed Isabella Potì seguiranno Napoli-Lecce, Claudio Onofri e Giulia Coppini saranno allo stadio per Genoa-Cagliari, mentre per Brescia-Udinese presenti Antonio Picci e Ruggero dei Timidi.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.