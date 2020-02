Quelli che il calcio, gli ospiti del 2 febbraio 2020

Oggi, domenica 2 febbraio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti, come Aldo, Giovanni e Giacomo, Francesco Paolantoni, Adriano Panatta, Giorgia Cardinaletti e Filippa Lagerbäck. Paolo Kessissoglu, inoltre, sarà il protagonista della prova della giornata, sfidando la campionessa di arrampicata Federica Mingolla.

Enrico Lucci, invece, sarà in collegamento da Sanremo per carpire qualche informazione sul Festival in partenza martedì prossimo. A proposito di musica, Melissa Greta Marchetto introdurrà i Siberia, band di Livorno che presenterà il suo ultimo singolo “Non riesco a respirare”, tratto dall’album “Tutti amiamo senza fine”.

Non mancheranno le imitazioni di Liliana Fiorelli, che proporrà Georgina Rodriguez e di Ubaldo Pantani, che sarà Paolo Del Debbio, mentre Brenda Lodigiani tornerà a proporre una nuova maschera de Il Cantante Mascherato.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, per l’anticipo Juventus-Fiorentina ci saranno Lorenzo Baglioni e Totò Schillaci; per Milan-Verona saranno presenti Gian Marco Tognazzi e Giuseppe “Nanu” Galderisi; per Atalanta-Genoa presenti Omar Fantini e Claudio Onofri; per Lazio-Spal e per la Tribuna Politica, infine, ci saranno il deputato Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia e il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.