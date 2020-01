Quelli che il calcio, gli ospiti del 19 gennaio 2020

Oggi, domenica 19 gennaio 2020, alle 14:00, va in onda una nuova puntata di Quelli che il calcio, lo storico contenitore di Raidue condotto per la terza edizione da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Numerosi, come sempre, gli ospiti in studio ed in collegamento dagli stadi, così come gli interventi comici e musicali.

Quelli che il calcio, ospiti

Luca, Paolo e Mia accoglieranno in studio numerosi ospiti, come Francesco Paolantoni, Enrico Bertolino, Giorgia Cardinaletti, Adriano Panatta e Katia Ancelotti, del cui padre Carlo Ubaldo Pantani proporrà l’imitazione. Con Valentina Marchei, campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, i conduttori si sottoporranno ad una nuova sfida.

Enrico Lucci, invece, sarà in collegamento da Padova per ammirare i gatti più belli del mondo, mentre Melissa Greta Marchetto introdurrà l’ospite musicale, ovvero Aiello, che canterà “Il cielo di Roma”, tratto dal suo album “Ex Voto”.

Per quanto riguarda i collegamenti dagli stadi, per l’anticipo Milan-Udinese ci saranno Dan Peterson e Stefania Osaka, per Lecce-Inter saranno sugli spalti Isabella Potì e Fabrizio Biasin; per Bologna-Verona ci saranno Dodi Battaglia e Damiano Cunego; per Brescia-Cagliari, infine, la tribuna politica composta dagli onorevoli Alfredo Bazoli del Partito Democratico e Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia.

Quelli che il calcio 2020, streaming

E’ possibile vedere Quelli che il calcio in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale del programma.