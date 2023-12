Quando riprende GialappaShow con la terza edizione? Stasera il best of

Seguici su Whatsapp - Telegram

Dopo l’ultima puntata andata in onda lo scorso 4 dicembre, oggi lunedì 11 dicembre il duo della Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’ausilio del Mago Forest propone una nuovo appuntamento con GialappaShow. Si tratta però del classico best of, ovvero di una puntata che raccoglie tutto il meglio di quanto accaduto in questa prima parte di stagione. Quante sono le puntate della seconda stagione.

Quando sarà la terza stagione di GialappaShow

Lo show ha dunque chiuso la sua seconda stagione l’11 dicembre, sempre con ottimi riscontri di pubblico e di ascolti. Nel finale della scorsa puntata abbiamo sentito il Mago Forest dare appuntamento alla prossima primavera. Dunque ci sarà una terza edizione che potrebbe collocarsi pressappoco nel periodo della prima stagione, che ebbe inizio il 21 maggio 2023 andando in onda tutte le domeniche (e in un solo caso di lunedì) per otto puntate, fino al 9 luglio.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda contemporaneamente su Tv8 e Sky1 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e su Tv8 sarà immediatamente replicato alle ore 23,50 (per chi si fosse perso qualcosa).