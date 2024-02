ER: Storie Incredibili su Real Time: orari, puntate e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

ER: Storie Incredibili (titolo originale Untold Stories of the E.R.) è un docu-reality americano giunto alla quindicesima stagione, che racconta le incredibili vite dei medici e degli infermieri che lavorano in un pronto soccorso di un grande ospedale romano. Lo show è noto per le sue storie drammatiche e il suo realismo crudo.

Ecco alcune delle storie più incredibili che sono state raccontate in ER: Storie Incredibili su Real Time:

Un uomo accoltellato allo stomaco 27 volte è stato portato al pronto soccorso e miracolosamente sopravvissuto.

Una donna coinvolta in un incidente d’auto che le ha causato l’amputazione di una gamba è stata in grado di far riattaccare la gamba.

Un bambino nato prematuro aveva solo il 10% di possibilità di sopravvivenza, ma ha lottato per tornare indietro ed è ora un bambino sano.

ER: Storie Incredibili: puntate, date e orari

ER: Storie Incredibili va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì alle 21,30 in avanti. In streaming online sul canale di Real Time.