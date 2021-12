Prima della Scala 2021: orario e programmazione Rai

Immancabile, come ogni 7 dicembre, la Prima della Scala, in onda su Rai1 in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno saranno la bacchetta di Riccardo Chailly, la regia di Davide Livermore e le grandi voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov a portare lo spettatore nel Macbeth, celeberrima opera di Giuseppe Verdi.

A partire dalle 17.45, Rai1 si collegherà con Milano. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD (canale 501) e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa, e i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, mentre per Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Nicola Pedone.

Anche quest’anno grande attenzione è stata riservata alla ripresa audio e video dello spettacolo, curata dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con 12 telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 13 radiomicrofoni dedicati ai solisti che serviranno per la trasmissione stereofonica, oltre che per la radiocronaca in diretta in onda su Radio3, con audio surround per le sale cinematografiche e per la Tv. Come di consueto, la trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, realizzata da Rai Pubblica Utilità – Accessibilità, mentre Rai Com distribuirà l’opera in diretta nei cinema, in Italia e all’estero.