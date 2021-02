Piazzapulita: anticipazioni 4 febbraio 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 4 febbraio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: ce la farà Mario Draghi a formare un Governo senza mandare il Paese a elezioni in piena pandemia? Come procede la corsa dei vaccini? Quando riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge?

PiazzaPulita: ospiti 4 febbraio 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Mario Monti, il professor Tito Boeri, l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani, lo scrittore Gianrico Carofiglio e i giornalisti Mario Calabresi, Emiliano Fittipaldi, Francesca Nava e Antonio Padellaro. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 4 febbraio 2021, alle 21.15 circa su La7.