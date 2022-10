Piazzapulita: anticipazioni 13 ottobre 2022

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 13 ottobre 2022, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: la destra sovranista che prende il Parlamento; la crisi energetica e la recessione alle porte; la nuova escalation di Putin in Ucraina.

PiazzaPulita: ospiti 13 ottobre 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk; i giornalisti Giovanni Floris ed Ezio Mauro; il direttore di Domino Dario Fabbri; Chiara Appendino (M5S) e Carlo Cottarelli (PD). Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 13 ottobre 2022, alle 21.15 circa su La7.