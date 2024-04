Piazzapulita: anticipazioni 4 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 4 aprile 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: la strage di civili a Gaza che non risparmia neanche i volontari delle ONG; la mozione di sfiducia a Santanché e Salvini e gli imbarazzi del Governo.

PiazzaPulita: ospiti 4 aprile 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex Premier Romano Prodi; il giornalista e scrittore Michele Serra e i giornalisti Mario Calabresi, Carmen Lasorella e David Parenzo. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 4 aprile 2024, alle 21.15 circa su La7.