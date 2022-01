Piazzapulita: anticipazioni 27 gennaio 2022

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 27 gennaio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: l’elezione per il Presidente della Repubblica, con il commento in diretta sull’evolversi di una situazione sempre più ingarbugliata; le sfide di un Paese che, nel pieno dell’emergenza sanitaria, non può stare fermo troppo a lungo ad aspettare.

PiazzaPulita: ospiti 27 gennaio 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli; lo psicoanalista Massimo Ammaniti; il finanziere Francesco Micheli; lo storico Luciano Canfora; il direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi; l’immunologo e professore della Emory University di Atlanta Guido Silvestri e la divulgatrice scientifica Roberta Villa. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 27 gennaio 2022, alle 21.15 circa su La7.