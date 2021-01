Piazzapulita: anticipazioni 14 gennaio 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 14 gennaio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: per raggiungere l’immunità di gregge dovremmo somministrare 390.000 vaccini al giorno. Attualmente ne facciamo 60.000. Quando raggiungeremo l’obiettivo?

PiazzaPulita: ospiti 14 gennaio 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: lo scrittore Paolo Giordano, l’economista Tito Boeri, il giornalista Mario Calabresi, il direttore del dipartimento di Medicina molecolare e virologica dell’Universita di Padova Andrea Crisanti, il giornalista Antonio Padellaro, l’economista Carlo Cottarelli, la giornalista Giulia Innocenzi, il giudice emerito Sabino Cassese. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 14 gennaio 2021, alle 21.15 circa su La7.