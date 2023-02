Piazzapulita: anticipazioni 23 febbraio 2023

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 23 febbraio 2023, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: un anno di guerra in Ucraina. Fin dove si può spingere Putin? Ci sono spazi per una tregua? Quanto a lungo l’Occidente può permettersi di sostenere Kiev? Quanto pesa la censura nell’informazione di guerra?

PiazzaPulita: ospiti 23 febbraio 2023

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa assassinata Anna Politkovskaja; i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Paolo Giordano, Alberto Negri, David Parenzo e Andrea Sceresini; la professoressa ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare; l’ex consigliere di Putin Sergej Markov; l’analista e direttore di Domino Dario Fabbri e il politologo Vittorio Emanuele Parsi. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 23 febbraio 2023, alle 21.15 circa su La7.