Piazzapulita: anticipazioni 17 novembre 2022

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 17 novembre 2022, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: Roberto Saviano, accusato di diffamazione da Giorgia Meloni per le frasi pronunciate a Piazzapulita nel 2020, parlerà nel programma dopo la prima udienza del processo; un reportage esclusivo da Kherson e le testimonianze dirette degli operatori umanitari delle ONG dentro i lager libici e sulle navi che salvano i migranti.

PiazzaPulita: ospiti 17 novembre 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: lo scrittore Roberto Saviano; l’economista dell’Università Bocconi Tito Boeri; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; l’operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere Giorgia Linardi; Nunzia De Girolamo; Andrea Crisanti (PD); il sindaco di Firenze Dario Nardella (PD); Flavio Tosi (FI) e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Alberto Negri e Nello Trocchia. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 17 novembre 2022, alle 21.15 circa su La7.