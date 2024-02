Piazzapulita: anticipazioni 22 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 22 febbraio 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: Alexey Navalny, il più importante oppositore di Putin, è stato ucciso dal Cremlino? Che influenza ha la propaganda russa in Italia sui partiti di governo? E ancora: che conseguenze avrà il voto alle regionali in Sardegna sugli equilibri politici nazionali?

PiazzaPulita: ospiti 22 febbraio 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna Politkovskaja, uccisa in Russia; il giornalista e scrittore Michele Serra; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la professoressa di filosofia teoretica dell’Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare; i giornalisti Marianna Aprile, Mario Calabresi, Fabio Dragoni, Francesco Specchia e Federico Rampini; il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Ismaele La Vardera; Vittoria Baldino (M5S); Giorgio Mulé (FI) e il Presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 22 febbraio 2024, alle 21.15 circa su La7.