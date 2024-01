Piazzapulita: anticipazioni 18 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 18 gennaio 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: la detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis in Ungheria. Roberto, padre di Ilaria, sarà in studio con Corrado Formigli per raccontare le condizioni della carcerazione e le richieste della famiglia al Governo italiano; l’ombra di Donald Trump sul mondo; la sfida Meloni – Schlein in vista di elezioni regionali ed europee.

PiazzaPulita: ospiti 18 gennaio 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex Premier Matteo Renzi; il giornalista e scrittore Michele Serra; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il sociologo Stefano Allievi e i giornalisti Mario Calabresi, Fabio Dragoni e Federico Rampini. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 18 gennaio 2024, alle 21.15 circa su La7.