Piazzapulita: anticipazioni 1 aprile 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 1 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il numero di morti per covid che non cala; i privilegiati del vaccino; i dubbi su Astrazeneca.

PiazzaPulita: ospiti 1 aprile 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) Guido Rasi; il Presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta; il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini; il leader di Azione Carlo Calenda; Beatrice Lorenzin (PD); il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e i giornalisti Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro e Federico Rampini. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 1 aprile 2021, alle 21.15 circa su La7.