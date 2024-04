Piazzapulita: anticipazioni 18 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 18 aprile 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: Israele, l’Iran e il rischio di un’escalation in Medio Oriente; la questione morale che travolge i partiti; la campagna elettorale per le Europee.

PiazzaPulita: ospiti 18 aprile 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro degli Esteri Antonio Tajani; l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber; l’attrice e regista Monica Guerritore; il giornalista e scrittore Michele Serra; lo scrittore Gianrico Carofiglio e le giornaliste Paola Caridi e Carmen Lasorella. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 18 aprile 2024, alle 21.15 circa su La7.