Piazzapulita: anticipazioni 16 settembre 2021

Una nuova puntata – la prima della stagione – di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 16 settembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. In questa prima puntata potremo assistere ad un reportage di Corrado Formigli, che tornerà inviato per raccontare una storia che riguarda tutti: quella della GKN. 422 operai licenziati dalla sera alla mattina con una mail. La minaccia delle delocalizzazioni e la fine del lavoro nella grande manifattura italiana. Inoltre, tra i temi trattati: gli scenari internazionali, con un reportage dall’Afghanistan ora controllato dai talebani e le storie di chi è riuscito a fuggire lasciando beni e affetti; il dibattito sul green pass e sui vaccini che divide la politica e gli italiani.

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo; il leader del M5S Giuseppe Conte; l’immunologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani; il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professor Tito Boeri; Claudio Borghi Aquilini della Lega; Alessandro Di Battista; Marco Minniti e le giornaliste Annalisa Cuzzocrea ed Alessandra Sardoni. Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 16 settembre 2021, alle 21.15 circa su La7.