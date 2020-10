Piazzapulita: anticipazioni 29 ottobre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 29 ottobre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il racconto dell’America divisa, con un reportage dalla Florida, uno degli Stati chiave di queste elezioni presidenziali; il bivio tra nuovo lockdown e crollo economico in Italia.

PiazzaPulita: ospiti 29 ottobre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; i giornalisti Mario Calabresi, Alessandro De Angelis, Massimo Giannini, Antonio Padellaro, Federico Rampini, Elena Stancanelli e lo chef Fabio Picchi. Nel corso della puntata, inoltre, due interviste alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby e allo scienziato Stefano Mancuso. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 29 ottobre, alle 21.15 circa su La7.