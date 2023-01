Piazzapulita: anticipazioni 12 gennaio 2023

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 12 gennaio 2023, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: la guerra del Governo alle ONG; l’assalto dei sostenitori di Bolsonaro in Brasile; lo scontro sociale sul reddito di cittadinanza.

PiazzaPulita: ospiti 12 gennaio 2023

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la candidata alla segreteria del Partito Democratico Elly Schlein; l’ex capo strategia della Casa Bianca con Donald Trump, Steve Bannon; i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Federico Rampini e Alessandra Sardoni; Andrea Crisanti (PD) e Nicola Fratoianni (SI). Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 12 gennaio 2023, alle 21.15 circa su La7.