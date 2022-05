Piazzapulita: anticipazioni 19 maggio 2022

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 19 maggio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: l’allargamento della Nato, con l’ingresso di Svezia e Finlandia; l’invio di nuove armi e l’andamento della guerra sul campo. Previsto anche un nuovo reportage dall’Ucraina di Luciana Coluccello. Inoltre sarà presentata un’inchiesta sul diverso trattamento di un uomo e una donna durante un colloquio di lavoro, per riprendere poi il caso scatenato dalle parole di Elisabetta Franchi.

PiazzaPulita: ospiti 19 maggio 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la giornalista Premio Pulitzer Anne Applebaum; l’attivista per il clima e leader del movimento Rise Up Vanessa Nakate; Marco Minniti, Partito Democratico; il vicedirettore del Centro Studi Europei e Internazionali di Mosca Dmitrij Suslov; la professoressa ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Stefano Cappellini, Selvaggia Lucarelli, Alberto Negri e Cecilia Sala. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 19 maggio 2022, alle 21.15 circa su La7.