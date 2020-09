Petra, la serie tv su Sky: il cast

Da attrice comica ad attrice di una serie poliziesca: Paola Cortellesi è pronta per la sua nuova sfida. Si chiama Petra, ed è una serie tv in onda dal 14 settembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv. Tratto dai romanzi di Alicia Gimenez-Bartlett, Petra ha come protagonista Petra Delicato, ispettrice che per un caso finisce alla Omicidi di Genova.

Accanto a Paola Cortellesi un cast di attori che daranno vita ad un mondo in cui la protagonista, con il suo sarcasmo ed apparente durezza, dovrà confrontarsi con delicati casi e storie non sempre facili da sopportare. Ecco, quindi, il cast di Petra.

Paola Cortellesi è Petra Delicato

Dopo essere stata avvocatessa e aver abbandonato una brillante carriera, essere entrata in Polizia e aver lavorato per anni in archivio, ora Petra Delicato diventa operativa ed entra a pieno titolo nella Squadra Mobile di Genova. È una donna dura e insieme sensibile, rigida e anticonformista, fredda perché troppo passionale. Un incontro fortunato di opposti.

Dopo due divorzi, è convinta che l’amore sia un sentimento sopravvalutato che mina la lucidità dell’essere umano. Per questo motivo adesso preferisce tenere le distanze, vivere in un quartiere isolato e godersi delle avventure senza sottostare ai vincoli sociali. A quarant’anni ha imparato a essere fedele solo a sé stessa, tanto nella vita professionale quanto in quella privata. A dire sempre la verità, per quanto scomoda possa essere.

1 2 3