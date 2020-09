Petra, la serie tv: quante puntate sono?

Un’altra serie tv tratta da una serie di romanzi di successo sta per debuttare. Stiamo parlando di Petra, in onda dal 14 settembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv, tratta dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Gimenez-Bartlett e con protagonista l’Ispettrice Petra Delicado, al lavoro nella Polizia di Barcellona.

Ma da quante puntate è composto Petra? La prima stagione della serie tv è composta da 4 episodi, tutti realizzati come se fossero dei film-tv, ciascuno tratto da un libro. L’ultima puntata, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 4 ottobre.

Petra, la trama

La protagonista è Petra Delicato, (Paola Cortellesi) un’ispettrice della mobile di Genova, che dall’archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi) poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni.

Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo, Petra, grazie al nuovo incarico che la porterà ad affrontare nuove sfide, saprà rimettersi in gioco non solo professionalmente.

La sua franchezza, i suoi modi diretti e spesso sbrigativi, la sua ironia pungente e sagace caratterizzeranno anche il rapporto con il collega Monte con il quale, nonostante le numerose differenze caratteriali, costruirà una solida affinità professionale oltre che una sincera amicizia.