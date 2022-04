Per qualche settimana è stato l’appuntamento dei giovedì sera di Canale 5: chi si sintonizzerà questa sera, 21 aprile 2022, per vedere il secondo appuntamento settimanale de L’Isola dei Famosi, però, rimarrà deluso, perché il reality show non ci sarà.

Perché L’Isola dei Famosi questa sera non va in onda? Il motivo è semplicissimo: Canale 5 ha deciso di cambiare in via eccezionale collocazione alla seconda puntata settimanale del programma (la prima va in onda al lunedì sera), che va in onda venerdì 22 aprile e non giovedì 21.

Al suo posto, la rete ha deciso di mandare in onda Big Show, il programma con Enrico Papi solitamente in onda di venerdì. I motivi della scelta non sono chiari: forse c’entra l’attesa per l’ultima puntata di Don Matteo con Terence Hill, per cui si è deciso di spostare il reality di un giorno; oppure si è preferito contrastare con il programma condotto da Ilary Blasi il debutto di The Band, il nuovo talent show di Raiuno condotto da Carlo Conti, ma sono solo ipotesi.

La settimana prossima, ad ogni modo, la collocazione della seconda puntata de L’Isola dei Famosi dovrebbe tornare ad essere quella di sempre. La prima resta saldamente al lunedì, mentre la seconda, appunto, andrà in onda il giovedì sera, cosa che permetterà a Big Show di tornare alla serata del venerdì.