Don Matteo 13, Terence Hill lascia: ecco l’ultima puntata

Il momento di cui si è tanto parlato nei mesi scorsi è finalmente giunto: Terence Hill lascia Don Matteo. Succede nella quarta puntata della tredicesima stagione della fiction di Raiuno, in onda giovedì 21 aprile 2022.

Ma come mai Terence Hill lascia Don Matteo? Non aspettative retroscena scottanti, litigi sul set o simili: semplicemente, Hill ha preferito dedicare più tempo alla sua famiglia, cosa che gli risultava difficile stando su un set di una serie lunga che richiede ore ed ore di lavoro al giorno, lontano dagli Stati Uniti (dove vive per gran parte dell’anno). Hill, come raccontato da lui stesso, aveva anche chiesto alla Lux Vide di trasformare la serie in una miniserie.

In altre parole, chiedeva di poter girare quattro film-tv all’anno, un po’ come Il Commissario Montalbano. Una richiesta impossibile da praticare, sia per la casa di produzione che per Rai Fiction, che non potevano rinunciare ad una delle loro serie di maggiore successo riducendone le serate da dieci a quattro.

Così, Hill ha preso a decisione di lasciare Don Matteo: un addio che, forse, è un arrivederci. I rapporti tra l’attore, Lux Vide ed il set sono infatti molto buoni, e non è detto che -magari anche dopo aver valutato gli ascolti degli episodi senza di lui- non si possa trovare un accordo per rivederlo in azione a Spoleto.

Intanto, dalla quinta puntata di Don Matteo 13 fa il suo ingresso il nuovo personaggio di don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Toccherà a lui conquistare il cuore dei fan di Don Matteo e convincerli che la serie merita di essere seguita anche senza il loro beniamino.